.com - Empoli-Cagliari, divieto vendita biglietti in Sardegna: il club rossoblu presenta ricorso al Tar

Leggi su .com

Il Tar dovrebbe pronunciarsi entro la giornata di domani, venerdì 4 aprile, e se ilsarà accolto, i tifositani potranno accedere allo stadio per sostenere la loro squadra in un match decisivo per la permanenza in Serie AL'articoloin: ilal Tar proviene da Firenze Post.