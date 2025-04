Imiglioridififa.com - FC 25 Tracker: Road to the Final (UCL, UEL, UWCL, UECL)

to theporterà i team di calcio alle variei delle loro coppe. Questotiene traccia dei risultati ottenuti e dei progressi di ogni giocatore. Quindi se state cercando gli “UP” delle carte relative alle coppe del circuito UEFA (Champions League, Conference League, Europa League) siete nel poso giusto.Come Funziona l’Upgrade delle CarteTo Thee – Competizioni UominiLe carteTo Thee ricevono upgrade in base a specifiche condizioni che si verificano nelle partite ufficiali. Vediamo nel dettaglio il sistema di progressione:Vinci o pareggia la partita degli ottavi = +1 OVRQualificato per i Quarti die = +1 OVR e +1 Ruolo++Qualificato per la semie = +1 OVR e +1 SM/WF (mosse abilità o piede debole)Qualificato per lae = +1 PlayStyle+ o +2 PlayStyle+ se il giocatore ha un solo PlayStyle+Vincitore dellae = +1 OVR o totale 96 di OVR e quinta stella skills o cinque di piede deboleAttenzione: Se un giocatore viene rilasciato dopo che la sua squadra ha giocato la partita valida per un eventuale update, il giocatore non riceverà l’update dopo l’uscita perché questo è già inserito (conteggiato) da EA nella carta base.