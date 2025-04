Ilrestodelcarlino.it - Jovanotti si emoziona a Bologna: "Da Carboni a Dalla, qui bei momenti con belle persone"

, 3 aprile 2025 – "Stasera suoniamo a, qui nel 1992 ho fatto il mio primo palasport (che era in centro, prima che costruissero quello nuovo a Casalecchio) e all’epoca erano in pochi a crederci che lo avremmo riempito e invece alla fine ne facemmo due, pieni". Giornata nostalgica per Lorenzo Cherubini, in arte, che si prepara a tornare sul palco bolognese con il suo Palajova 2025. Il legame conCon un post sui suoi social, il cantautore ha raccontato il suo legame speciale con la città, ripercorrendo i ricordi di notti infinite passate tra musica, cene e incontri straordinari. “A– scrive sotto le immagini racchiuse in un carosello - negli anni ho vissutobelli soprattutto con le, la città la conosco poco, l’ho sempre girata solo di notte, perché con la luce si stava in studio, con, Malavasi, poi a cena da Napoleone dove spesso si univae si faceva tardissimo a parlare solo di massimi sistemi, sciocchezze tipo l’Amore, Dio, se lui esiste oppure no, l’eternità, la tecnologia, come va fatta una bella canzone, il cambiamento, l’evoluzione, la libertà, sciocchezzuole del genere.