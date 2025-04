Ilgiorno.it - Lecco, due finti carabinieri truffano una novantenne: quelli veri li arrestano

, 3 aprile 2025 – Si sono spacciati per, ma erano truffatori. Ad attenderli al varco, sulla via di fuga, hanno però trovato i, del Nucelo investigativo del comando provinciale di. Due truffatori, un uomo e una donna, sono stati arrestati subito dopo aver derubato un'ultradi. Le hanno portato via tutto quello che di prezioso aveva in casa: contanti, gioielli, orologi e altri oggetti. Almeno 10mila euro il valore totale del maltolto. Per convincerla a consegnare loro il tesoretto, i due, previa telefonata farlocca fatta sempre da loro, hanno sostenuto di esseree di essere lì per riscuotere i soldi per pagare la cauzione alla nipote. Non era vero niente: né appunto che loro erano, né che la nipote era stata arrestata, ma l'anziana, che era sola, è andata in panico, non ci ha capito più nulla e, pur di aiutare la nipote, non ci ha pensato due volte a dare quanto volevano.