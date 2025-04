Verstappen frecciata alla Red Bull | Lawson? Dimostri che hanno sbagliato

Leggi su .com

(Adnkronos) – Maxnon è d’accordo con la decisione della Reddi abbandonare Liamdopo solo due gare e lo ha lasciato intendere. Il neozelandese è stato mandato via dopo le prime due uscite deludenti in Australia e in Cina e, poco dopo l’ufficializzazione di Tsunoda da parte della Redha messo ‘mi piace’ a un post dell’ex pilota di F1 Guido van der Garde, che descriveva la decisione di sostituirecome una “mossa di paura”. Interpellato in Giappone, l’olandese ha detto in proposito: “Beh, mi è piaciuto il commento, quindi parla da solo. Non è stato un errore. A volte non è necessario condividere tutto in pubblico. Penso che il nostro problema principale sia che la nostra macchina non è dove vogliamo che sia. Lo sanno tutti ed è quello su cui mi concentro”.