Davidemaggio.it - Amici 2025, anticipazioni terza puntata del Serale: Alessandra Amoroso e i PanPers ospiti

Leggi su Davidemaggio.it

Ildicontinua con la, registrata oggi pomeriggio e trasmessa in prima serata su Canale 5 sabato 5 aprile. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.del: glidi sabato 5 aprileNel corso della registrazione, Maria De Filippi ha accolto in studio la cantante ed ex vincitrice. Per lo spazio comico, arrivano idel: l’eliminato di sabato 5 aprilesfida a squadre, guidate dai professori e formate da: Rudy Zerbi eCelentano (ballerini: Alessia, Chiara e Daniele; cantanti: Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol), Anna Pettinelli e Deborah Lettieri (ballerini: Francesca; cantanti: Nicolò e TrigNO) e Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo (ballerini: Francesco; cantanti: Luk3 e Senza Cri).