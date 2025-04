Tgcom24.mediaset.it - Val di Non, il parroco sospende cresime e comunioni

Da due anni, Don Michele Vulcan ha sospeso lee lenelle sue 15 parrocchie dell'Alta Val di Non, suscitando malumori tra le famiglie. La sua decisione è legata alla scarsa partecipazione alla messa e alla comunità religiosa. Ilha imposto regole rigide, come incontri mattutini prima della scuola e un'ora settimanale di catechesi, ma queste non sono supportate da alcuna normativa ufficiale della Chiesa cattolica. Molti genitori ritengono che queste regole siano un ricatto morale piuttosto che un percorso spirituale, e purtroppo la Curia di Trento non ha fornito risposte. Don Michele, cercato dalle nostre telecamere, ha scelto di non commentare.