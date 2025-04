.com - Cat Quest II è gratis fino al 10 aprile su Epic Games

regala un nuovo titoloa settimana: CatII, un action-RPG con un’estetica adorabile, che segue Catrilasciato gratutitamente la settimana scorsa. Se sei un appassionato di avventure leggere ma coinvolgenti,o gioco fa al caso tuo.Ricorda che basta avere un account sustore per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochicheregala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochiCatII: cosa sapere sul giocoper una settimanaSe ami i giochi RPG ricchi di umorismo, esplorazione e combattimenti dinamici, CatII è il titolo che fa per te!al 10Store regala il gioco a tutti gli utenti, un’opportunità imperdibile per immergerti in un mondo fantasy popolato da gatti e cani eroici.