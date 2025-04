Rinnovo Carta d’identità elettronica a Roma | come prenotare e dove richiedere

Leggi su Funweek.it

Ottenere la(CIE) è diventato più semplice grazie a un sistema di prenotazione online e agli open day organizzati periodicamente nei municipini. Scopriamo insiemel’appuntamento e quali sono i servizi disponibili.Perla CIE, il primo passo èun appuntamento online attraverso la piattaforma Prenotazioni CIE” del Ministero dell’Interno. Il sistema è intuitivo e ti guiderà passo dopo passo nella prenotazione. Basterà inserire i tuoi dati personali, scegliere il comune in cui desideri effettuare la richiesta e selezionare la data e l’ora più comoda per te.Open dayidentità, prossimo weekend >Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, periodicamente vengono organizzati open day nei municipini, durante i quali è possibilela CIE anche nel weekend.