Roma, caccia al dopo Hummels: Ghisolfi pesca dal Lens

La vittoria per 1-0 con il Lecce è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi sono riusciti a mettere in cascina 3 punti pesanti, grazie ad una prestazione di alto livello dal punto di vista della solidità. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la china e di centrare il 4° posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Strappare il pass per la Coppa Campioni permetterebbe ai capitolini di operare con cura sul calciomercato, rimpolpando la rosa con alcuni elementi di spessore. Il focus del direttore tecnico Florentandrebbe al reparto difensivo.Già, perché Matsrimarrebbe sempre sulla via dell’addio, specialmentel’errore commesso in Europa League con l’Athletic Bilbao. Il tedesco potrebbe salutare la Capitale a parametro zero, con la dirigenza della Lupa che dovrebbe scovare il suo degno sostituto.