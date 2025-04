Ilgiorno.it - Bergamo, lite in un appartamento di via S. Alessandro: 39enne precipita da un balcone al primo piano

, 3 aprile 2025 – ll diverbio in unaldi una casa che si affaccia su via Sant’, zona centrale della città. All’origine forse una questione legate alla droga. È successo nella notte tra mercoledì e ieri, e un uomo di 39 anni èto da una finestra di un’abitazione ed è stato poi trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Stando alle prime informazioni tutto sarebbe avvenuto al culmine di unacon una donna di 35 anni. Cos’è successo I due si trovavano all’interno dell’abitazione quando, intorno alle 4, avrebbero iniziato a litigare, sembra per una questione legata a sostanze stupefacenti. A quel punto l’uomo – d’origine straniera – si sarebbe sporto sul cornicione, perdendo l’equilibrio e cadendo di sotto.