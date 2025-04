Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-6, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: troppi errori per Lorenzo, ceco avanti di un set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Grande attacco incrociato dicon il dritto,manda largo il recupero con il medesimo colpo.30-30 In rete il rovescio di.30-15 Grandissimo scambio a rete tra i due giocatori,gioca addirittura due smorzate e chiude definitivamente con il passante di dritto incrociato.15-15 Mette pressionedi dritto, sbagliadi rovescio in diagonale.15-0 In rete il dritto diè purtroppo in un momento di confusione.0-1 Break! Dritto lungolinea e smash definitivo del boemo.30-40 Annulla la seconda palla breakcon un bel dritto a incrociare.15-40 Lunga la risposta di rovescio di.0-40 Tre palle break! Ancora lungo il dritto di, il quale non sembra aver invertito la tendenza negativa.