Laurea honoris causa per Maurizio Cheli: fu il primo astronauta italiano dell'Agenzia spaziale europea

, famosoe pilota collaudatore, ha ricevuto unadalla “University of west London”: l’ateneo britannico è specializzato nel trasporto aereo. Il riconoscimento gli è stato assegnato “per il suo straordinario contributo all’esplorazione, all’aviazione e all’innovazione”. Nel corso della cerimonia,ha avuto l’opportunità di parlare davanti a un pubblico di studenti, docenti e riferimenti del settore dell’aviazione britannica, raccontando le sue esperienze le sue e riflettendo su una carriera straordinaria.L’evento londinese è stato organizzato in collaborazione con il Lord Byron College di Bari e la regione Puglia, rappresentata dal direttore dello Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio, che ha parlato degli investimenti regionali in ambito aero