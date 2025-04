Inter-news.it - De Vrij indica la strada all’Inter: una «Battaglia dura» per cui lottare!

Stefan Derilancia la sfida dell’Inter: superare con coraggio la “” del mese di aprile. L’olandese, dopo la sfida di Coppa Italia col Milan,lacosì.UN MESE DI FUOCO – Il derby di Coppa Italia contro il Milan ha dato ufficialmente inizio al folle calendario che attende l’Inter nelle prossime settimane. Le tantissime sfide previste nel mese di aprile riempiono il petto dei nerazzurri d’orgoglio, considerando le tre competizioni in cui saranno impegnati, ma al contempo non possono che impensierire. I giorni per rifiatare tra una gara e l’altra sono praticamente inesistenti, mentre di volta in volta le energie risultano meno sufficienti, col pericolo degli infortuni sempre dietro l’angolo. In questo scenario adrenalinico quanto spaventoso – come potrebbe esserlo un film d’azione – Stefan desi assume il compito dire laalla sua Inter.