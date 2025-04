Notizieaudaci.it - Eleonora Abbagnato, la ‘confessione’ che sorprende tutti: c’entra Diletta Leotta

Nel mondo dello spettacolo, le confessioni inaspettate fanno sempre scalpore. Questa volta a far rumore è stata l’étoile, di solito sempre molto sempre molto discreta. Durante la puntata del 30 marzo di Obbligo o verità, condotta da Alessia Marcuzzi, l’ex ballerina ha svelato un retroscena del suo matrimonio con Federico Balzaretti che ha lasciatoa bocca aperta.e la gelosia per Federico Balzaretti: ‘Gli metteva il c..o in faccia’Il tema? La gelosia. Con tono sicuro,ha ammesso di aver provato una forte insicurezza a causa della presenza di una “bella ragazza” accanto a suo marito. I sospetti si sono immediatamente concentrati su un volto noto della televisione:.“Quando Federico lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa” – ha ammesso la ballerina cercando di evitare dettagli troppo espliciti.