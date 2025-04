Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Lorenzo Biagiarelli | Grande festa con taralli e Al Bano Quando e dove si sposano

Leggi su Open.online

Di anticipazioni e notizie è abituata a darne, ma questa voltaparla di se stessa. Dal ritorno a Ballando con le stelle al matrimonio con il fidanzato, una cerimonia in grandissimo stile e “alla pugliese”: «Chiudiamo tutto il Paese e facciamo una.altro che i compleanni di Madonna». Lo ha confessato la stessa giornalista e opinionista a Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan, nella puntata disponibile da venerdì 4 aprile su RaiPlay. Non solo sorrisi e grandi progetti, però.ha anche scavato nel suo passato, nelle difficoltà professionali e nel rapporto distante e saltuario con il figlio Leon. Motivo per cui è necessario «concedersi un po’ di leggerezza».La sintonia con: «È paraculo, ma se mi rode sa che non deve neanche respirare»Il racconto della relazione conassomiglia più a una scena da cartone animato: «io urlo e strepito per cinque minuti lui si finge morto.