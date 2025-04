Juventusnews24.com - Porrini crede in Tudor: «Penso che possa essere l’uomo giusto», poi tira una stilettata a Thiago Motta: «Sembrava non rendersi conto di una cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex difensore della Juve, promuove la scelta di Igoral posto dida parte della società bianconera: ecco le sue paroleIntervistato dai microfoni di Sportitalia, Sergioha commentato il cambio in panchina che la Juve ha effettuato. Eccone pensa die quali sono le considerazioni sull’attuale mister bianconero, Igor.PAROLE – «cheper riportare la juventinità è quella figura di cui in questo spogliatoio c’era forse bisogno, perché la sensazione è cheMonta fosse un po’ troppo leggero, soprattutto nei giudizi iniziali e nelle dichiarazioni quando le cose cominciavano a non andare benissimo.quasi nondi dove fosse e di quello che stava succedendo».