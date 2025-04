Anteprima24.it - Benevento, seduta per migliorare la condizione fisica in vista del finale di stagione

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’amichevole disputata ieri contro l’Apice nell’ambito del progetto “conosciAMO”, i giallorossi questo pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi anche se in questo fine settimana la Strega osserverà un turno di riposo, complice l’estromissione dal campionato del Taranto. La squadra si è ritrovata, presso l’Antistadio Imbriani, per unache ha visto diverse fasi di lavoro. La sessione è iniziata con un’attivazione, seguita da esercitazioni a gruppi. Il primo gruppo si è concentrato su esercitazioni difensive e lavoro di forza in palestra, mentre il secondo gruppo ha lavorato sulla ricerca della profondità e sulla forza in palestra. Successivamente, i due gruppi si sono riuniti per un’esercitazione ad alta intensità. La partedell’allenamento ha previsto un lavoro a secco focalizzato sulla potenza lattacida, concludendo con un scarico