Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 2-5, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: il ceco serve per il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-6VINCE ILSET! Ilchiude al terzo set point con il servizio e dritto vincente.A-40 In rete la smorzata di Lorenzo, terzo set point per il boemo.40-40 Fuori di pochissimo il dritto in recupero, che peccato!40-A Palla break! Grande chiusura a rete dell’azzurro dopo una grande risposta di dritto.40-40 Largo il rovescio in diagonale,annulla la seconda palla set.A-40 Lunga la risposta dicon il dritto, altro set point.40-40 Prova ad essere aggressivo, sbaglia con il dritto il.40-30 Ace per Vitche ha la possibilità di vincere ilset.30-30 Splendida palla corta didal centro del campo!non arriva.30-15 Piedi dentro al campo per Lorenzo che va a segno con la risposta di rovescio.