Milan, Paratici in pole come nuovo ds. Ecco cosa potrà fare da 'dirigente inibito'

(Adnkronos) – Fabiopotrebbe essere presto ildirettore sportivo del. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham ha raggiunto un accordo verbale con i rossoneri per occupare una casella vacante in via Aldo Rossi dalla fine dello scorso anno. Al momento,è però inibito e restano da definire alcune clausole con cui ilintende tutelarsi in caso di un peggioramento della sua situazione. Questo perché, la scorsa estate, la Procura di Roma ha chiesto un rinvio a giudizio per lui, Andrea Agnelli e altri ex dirigenti della Juve per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. In caso di accordo chiuso con il Diavolo,potrebbe tornare in Italia dopo undici stagioni alla Juventus, coronate da 9 scudetti. In una prima fase della sua avventura a Torino, aveva lavorato in sinergia con Marotta, oggi presidente dell’Inter.