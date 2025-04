Rompipallone.it - Juventus, Giuntoli prepara il colpaccio a centrocampo: 70 milioni di euro sul piatto

Leggi su Rompipallone.it

Laè pronta a reagire attraverso il calciomercato, concheil colpo da 70per ilCon il calciomercato estivo sempre più vicino – la prima finestra disponibile si avrà ad inizio giugno – lacomincia a pensare a diversi colpi da mettere in porto per la prossima stagione. L’annata attuale è stata deludente perché le aspettative erano alte, soprattutto se vediamo il percorso di Motta al Bologna. Maledizione infortuni o partite sfortunate c’entrano poco, le strade andavano divise al più presto.Con l’arrivo di Tudor l’atmosfera è subito cambiata – tifosi in primis – e la squadra ha risentito un’adrenalina svanita nei mesi scorsi sotto la gestione dell’italo-brasiliano. Al centro delle polemiche anche Cristiano, direttore sportivo bianconero, che ora cercherà di farsi perdonare con un colpo asulla base di 70di