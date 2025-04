.com - Luchè Summer Tour 2025: il rapper torna live dallo Stadio Maradona all’Unipol Forum

Dopo il grande annuncio del concerto evento alloDiego Armandodi Napoli il 5 giugnoè pronto a riportare il rapin tutta Italia con il suo. Iltoccherà i principali festival estivi, per concludersi con un epico gran finaledi Milano il 15 settembre.Indice: tutte le date ufficialiIl ritornoe il nuovo singolo “Anno Fantastico”tra passato, Co’Sang e ilDove acquistare i biglietti per ilConclusione: tutte le date ufficialiProdotto da Vivo Concerti, iltoccherà alcune delle location e festival più amati dell’estate italiana. Ecco il calendario completo:5 giugno – Napoli –Diego Armando22 luglio – Termoli (CB) – TermoliFestival24 luglio – Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle8 agosto – Riccione (RN) – Versus Festival16 agosto – Gallipoli (LE) – Raffo Parco Gondar21 agosto – Diamante (CS) – Teatro dei Ruderi29 agosto – Castellammare del Golfo (TP) – Piazzale Porto Nuovo4 settembre – Empoli (FI) – Beat Festival15 settembre – Milano – Unipol, AssagoIl ritornoe il nuovo singolo “Anno Fantastico”Parallelamente alha pubblicato il nuovo singolo “Anno Fantastico”, insieme a Shiva e Tony Boy, che ha debuttato alla #2 nella Top 50 Italia di Spotify e si mantiene stabile nella Top 10 FIMI.