Tonali segna un gol ‘impossibile’ Il Milan lo rimpiange la Juve lo chiama

Leggi su .com

(Adnkronos) – Sandropotrebbe averto, in un mercoledì di inizio aprile, il gol dell’anno. Del centrocampista del Newcastle, rientrato in Inghilterra dopo la convocazione con l’Italia, in questi giorni si sta parlando soprattutto in chiave mercato. Il, alle prese con una delle stagioni più negative del suo passato recente, lo, mentre lantus, che in estate farà partire una nuova rifondazione dopo il naufragio del progetto Motta, lo ha messo nel mirino. Ma prima di pensare al futuro,gioca econ i Magpies. Nella 30esima giornata di Premier League, il centrocampista ha tirato fuori un gol capolavoro. Defilato sulla sinistra, quasi all’altezza del calcio d’angolo,ha ricevuto palla e calciato direttamente verso la porta, infilando il portiere del Brentford Flekken e firmando ildefinitivo 2-1 con cui il Newcastle ha battuto le Bees.