Secoloditalia.it - Schermitrice americana rifiuta di duellare con un’atleta trans e viene espulsa da una competizione (video)

Leggi su Secoloditalia.it

LaStephanie Turner si è inginocchiata davanti al suo avversariogender, Redmond Sullivan, prima di un incontro al Cherry Blossom Open nel Maryland nel weekend. Secondo Fox news, la donna ha voluto che il momento venisse ripreso da una telecamera per fare in modo che tutto il mondo potesse vedere il suo gesto. La sua è stata una forma di ribellione contro la deriva woke, ma l’arbitro dellal’ha immediatamente sanzionata estraendo il cartellino nero e squalificandola dall’intera. Inoltre, l’atleta degli Usa ha specificato di sapere perfettamente cosa fare quando ha incontrato Redmond come avversario, dal momento che l’associazione sportiva “Usa Fencing” non ha mai ascoltato le obiezioni delle donne sulla politica riguardante l’idoneità di genere.