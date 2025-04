Oasport.it - Perché Darderi non sta guadagnando posizioni nel ranking ATP. Ma c’è Fonseca a tiro…

Lucianosi è qualificato per i quarti di finale del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Marrakech, in Marocco: finora l’azzurro ha incamerato 50 punti utili per ilATP.L’azzurro, però, lo scorso anno si era spinto, nella stessa settimana, fino alle semifinali dell’ATP 250 di Houston, e per questo lunedì prossimo scarterà 100 punti:, che lunedì 31 marzo era 57° in classifica a quota 989, ora è sceso a 939, attestandosi al 59° posto virtuale.Con l’ingresso in semifinale, invece,tornerebbe a quota 989, ma si isserebbe in 56ma posizione, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 1054 e la 50ma piazza, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1139, al 48° posto virtuale.Berrettini-De Minaur oggi in tv, ATP Miami 2025: dove vederla, partite precedenti, streamingATP LUCIANOlunedì 17 marzo: 989 punti, 57° posto.