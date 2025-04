Ilnapolista.it - Se il Barcellona non risolve la questione dei box Vip rischia di perdere Lamine Yamal (As)

Secondo As, i veri problemi per ildevono ancora arrivare. Il via libera a Dani Olmo e Pau Víctor per giocare fino a fine stagione è una piccola vittoria. Anche perché il Barça si ritrova ancora una volta in una posizione molto delicata in vista del 30 giugno.Leggi anche:, il Consiglio Superiore dello Sport conferma il tesseramento di Olmo e Pau Victor (Marca)Il club nei conti presentati alla Liga aveva previsto anche i ricavi di cento milioni di euro derivanti dalla vendita del 5% dell’operazione, nei prossimi 30 anni, dei box VIP del nuovo stadio. Tuttavia “il suo nuovo revisore dei conti, Crowe Global, non li considera perché il progetto Spotify Camp Nou non è terminato“. E quindi, “finché i lavori non saranno finiti, non sarà possibile includerle tra i ricavi futuri”.