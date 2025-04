Secoloditalia.it - Dazi, dal governo calma e gesso: nessuna frattura ma in caso risposte adeguate. Urso: non facciamoci male da soli

, la task force dicompatta: una «misura sbagliata», ma da affrontare con «schiena dritta e apertura al dialogo». La recente imposizione didel 20% sulle esportazioni europee da parte del presidente statunitense Donald Trump ha suscitato reazioni contrastanti tra i leader europei. Mentre alcuni hanno risposto con toni accesi e dito puntato solo per spirito propagandistico da polemica interna (e da dibattito provinciale al limite del circense), la premier italiana Giorgia Meloni ha risposto adottando un approccio più equilibrato e pragmatico. Sottolineando, per esempio, che «una guerra commerciale non conviene a nessuno, neanche agli Stati Uniti». Ed evidenziando l’importanza di affrontare la questione attraverso il dialogo costruttivo e un proficuo confronto diplomatico., Meloni ecompatti: una “misura sbagliata” ma da affrontare con “sangue freddo”Nel frattempo, la linea delè univoca e determinata, per quanto improntata su una parola d’ordine evocata anche dal presidente Mattarella: serenità.