La Coop inaugura un nuovo punto vendita

Sassuolo (Modena), 3 aprile 2025 – Una nuova insegnaa Sassuolo. Hato oggi, in via Bertoli, all’interno del parco commerciale della riqualificata area ex Cisa-Cerdisa, ilche prende il posto del superstore di Mezzavia. Un investimento di 4 milioni di euro, dal quale nasce uno spazio moderno e funzionale di 4mila metri quadrati, all’interno del quale percorsi scanditi da una comunicazione chiara e visibile che mette in risalto le offerte: solo nel 2024 i quasi 13mila soci di Sassuolo hanno usufruito, grazie a promozioni esclusive e a quelle dedicate a tutti, di vantaggi che ammontano complessivamente a 2,8 milioni di euro. Le principali innovazioni attengono all’app Salvatempo, che permette ai soci e alle socie di utilizzare lo smartphone per scansionare i prodotti durante la spesa e pagare in autonomia sempre tramite il telefono, evitando la fila alle casse, e alla possibilità di rinunciare allo scontrino cartaceo in favore di quello digitale.