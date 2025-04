Cinemaserietv.it - Una Pallottola Spuntata, nel trailer del reboot un mito che ritorna!

Leggi su Cinemaserietv.it

Paramount, nel corso del panel al CinemaCon ha finalmente svelato il primoufficiale del remake di “Una”. A guidare il progetto ci sono nomi di spicco come il regista Akiva Schaffer, noto per il suo lavoro con The Lonely Island e Saturday Night Live, e soprattutto il produttore Seth MacFarlane, celebre creatore de I Griffin.Nel film, Liam Neeson veste i panni di Frank Drebin Jr., figlio del celebre detective interpretato da Leslie Nielsen nella trilogia originale. Nel, Neeson riesce a catturare lo spirito irriverente e sopra le righe del personaggio, mantenendo intatto l’umorismo assurdo e demenziale che ha reso famosa la serie. La scena principale mostrata vede Drebin infiltrarsi in una rapina in banca travestito da scolaretta con un lecca-lecca gigante, trasformando l’apparente innocenza della situazione in un’esplosione di azione e comicità.