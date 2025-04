Quotidiano.net - Confindustria: Necessario reagire uniti in Europa contro i dazi USA

Leggi su Quotidiano.net

"Non ci dobbiamo far prendere dal panico e dobbiamotutticompatti inper negoziare con gli Stati", dice il presidente di, Emanuele Orsini, al Tg1 sui. "Il valore stimato dal rapporto presentato ieri dal nostro centro studi è una perdita per le imprese italiane tra i 7 e i 14 miliardi, che è equivalente allo 0,3-0,5% del Pil", spiega. E avverte: "Il rischio di perdere posti di lavoro e di delocalizzazione esiste, pertanto serve, da subito, fare tutto per mantenere le nostre imprese in Italia". E "serve un piano strategico di investimenti e innovazione per le imprese, serve abbassare il costo dell'energia che è un gap competitivo anche verso i Paesi europei, aprire nuovi mercati da subito come il Mercosur e l'India e liberare l'dalla burocrazia.