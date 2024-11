Gaeta.it - Ripartono i finanziamenti per l’innovazione agricola: 25 milioni in arrivo dal 15 novembre

Il 15prossimo sarà riaperto lo sportello per presentare domande di accesso aiofferti dal Fondo Innovazione. Questa iniziativa, con una dotazione complessiva di 100di euro per il 2024, include una nuova tranche di 25, già annunciati nel corso dello scorso anno. Queste risorse mirano a sostenere il settore agricolo e sono alla ribalta dopo la recente presentazione avvenuta durante l'Eima, Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio, in presenza del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.Gli obiettivi del fondo e le risorse disponibiliIl Fondo Innovazione è finalizzato a migliorare la dotazione tecnologica delle aziende agricole, facilitando il rinnovamento delle attrezzature. Per il 2024, le risorse messe a disposizione ammontano a 100di euro.