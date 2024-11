Scuolalink.it - La madre del “Ragazzo dai Pantaloni Rosa” diventerà insegnante di sostegno

Leggi l'articolo completo su Scuolalink.it

Teresa Manes,di Andrea Spezzacatena, noto come ildai, ha rilasciato una toccante intervista a Il Corriere della Sera rivelando il suo percorso per diventaredi. Andrea, quindicenne suicida nel 2012 a causa del bullismo subito a scuola, sognava di diventare psicologo. Manes ha espresso un profondo senso di sconfitta ogni volta che emergono episodi di bullismo: “Non posso permettermi di mollare. Voglio aiutare gli adolescenti più fragili, anche a livello emotivo. Per questo sto seguendo un corso universitario per diventaredi”. Impegno nelle scuole e un libro per Andrea Ladi Andrea, ormai da anni, lavora nelle scuole per sensibilizzare i giovani contro il bullismo. Ha anche scritto un libro su suo figlio, da cui è stato tratto un film.