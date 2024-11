Anteprima24.it - Serie C, 14esima giornata: fari puntati su Taranto-Cerignola, Benevento spettatore interessato

Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiuderà questa sera con le ultime due gare il 14esimo turno di campionato nel girone C diC che ha regalato fino ad ora tantissime sorprese.soprattutto sul match-Audacecon gli ospiti alla ricerca del bottino pieno per diminuire il ritardo dalla vetta (-4) dove c’è sempre il, reduce dal ko di Picerno. Nell’altra gara scontro con in palio punti pesanti per la salvezza tra Turris e Team Altamura. GIRONE C –Sabato 9 novembreCasertana-Monopoli 0-0Trapani-Cavese 1-0Picerno-1-0Latina-Sorrento 2-0Domenica 10 novembrePotenza-Avellino 0-0Foggia-Juventus Next Gen 1-0Messina-Giugliano 1-0Crotone-Catania 3-2Lunedì 11 novembre-Audace, ore 20:30Turris-Team Altamura, ore 20:30Classifica:29, Audace25*, Monopoli 24, Avellino 23, Giugliano 23, Potenza 22, Trapani 21, Picerno 21, Catania 20 (-1), Sorrento 20, Crotone 19, Cavese 17, Team Altamura 15*, Casertana 14, Latina 14, Foggia 13, Turris 13 (-1)*, Messina 13, Juventus 7,6 (-4)*.