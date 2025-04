Game-experience.it - The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la versione Nintendo Switch 2 non include l’Expansion Pass

Leggi su Game-experience.it

Con l’arrivo sempre più vicino di2, molti fan speravano che i grandi classici ricevendo un aggiornamento tecnicossero anche i contenuti extra già rilasciati inato, ma in realtà non sarà così per Theofof the. Infatti è stato confermato ufficialmente che ladedicata alla nuova console non conterrà, né i DLC precedenti: chi desidera vivere l’avventura completa dovrà acquistare i contenuti aggiuntivi separatamente.A confermare la notizia è stato direttamente il servizio clienti del MyStore (grazie aSoap), rispondendo ai dubbi degli utenti. L’edizione per2 porterà con sé solo miglioramenti visivi e prestazionali per sfruttare la potenza della nuova console, ma non aggiungerà nuovi contenuti alla storia o elementi di gameplay.