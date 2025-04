Giugliano bimbo di 10 anni in arresto cardiaco | salvato in extremis dai soccorritori

Un intervento tempestivo e coordinato ha fatto la differenza questa mattina a Licola Mare, dove un bambino di 10 anni è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. Grazie al pronto intervento del personale sanitario di Varcaturo, il piccolo è stato salvato in extremis e ora è ricoverato in rianimazione, vivo. L'allarme è scattato poco

