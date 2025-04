CORSAIR annuncia la linea di prodotti da gaming Call of Duty | Warzone Collection

CORSAIR alza il livello della sfida per i gamer più appassionati annunciando ufficialmente la Call of Duty: Warzone Collection, una linea esclusiva di prodotti da gaming ad alte prestazioni nata dalla collaborazione con Activision. L'occasione è il quinto anniversario di Warzone e il ritorno della leggendaria mappa Verdansk. L'obiettivo? Offrire un'esperienza completa e immersiva, sia sul campo di battaglia virtuale che nella postazione reale dei giocatori.La collezione coinvolge tutti i brand principali del gruppo CORSAIR: da SCUF a Elgato, da Drop a ORIGIN PC, ognuno con prodotti pensati per garantire massima resa, personalizzazione e uno stile che parla direttamente ai fan di Call of Duty. Tra i pezzi forti ci sono due potenti PC da gaming: il VENGEANCE a7500, dotato di processore AMD Ryzen 7 9800X3D e scheda Radeon RX 9070 XT, e l'ORIGIN PC NEURON, completamente personalizzabile con fino a 8TB di storage.

