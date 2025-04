Nerdpool.it - Eden, la Recensione: lo spietato paradiso di Ron Howard tra filosofia e politica

“Se vorrò passare in rassegna gli stati ad uno ad uno, non ne troverò nessuno che possa tollerare il saggio o essere da lui tollerato. E se non si trova quello stato che immaginiamo, il ritiro viene ad essere una necessità per tutti”. così Lucio Anneo Seneca definiva circa duemila anni fa la condizione dell’otium (ozio in italiano), ovvero una rassegnata risposta ad un contesto socio-politico sin troppo dissestato, all’interno del quale un solo uomo poco o nulla avrebbe potuto realmente incidere. Il ritiro è dunque la risposta di Seneca e, curiosamente, anche quella di uno dei protagonisti del nuovo lungometraggio firmato Ron, il quale torna al cinema con un prodotto pronto a dividere spettatori e critica specializzata. Una storia vera, o forse no.Se con lo splendido Rush (2013) il regista classe 1954 era riuscito nell’ostica impresa di dare forma ad una storia di sport realmente avvenuta, a cui i giornali e le cronache poco o nulla avevano lasciato al mistero e all’interpretazione, nel caso dila sfida è stata opposta, poiché, se è vero che si tratta anche stavolta di una vicenda reale, in questo caso è stato necessario colmare attraverso la fantasia e la scrittura una serie di profonde lacune derivanti dalla frammentata narrazione dei fatti avvenuti.