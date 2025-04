Game-experience.it - Ecco il nuovo trailer di gameplay per Tempest Rising, “Cos’è Tempest Rising?”

A sole due settimane dal lancio ufficiale, 3D Realms (etichetta del gruppo Saber Interactive), Knights Peak e lo studio di sviluppo Slipgate Ironworks hanno pubblicato undi quattro minuti dedicato al loro atteso RTS per PC,.Il video, intitolato “?”, è un vero e proprio crash course che presenta i punti chiave del gioco: la trama principale, le modalità single player e multiplayer, le meccaniche die le fazioni in lotta.Ambientato in una linea temporale alternativa nel 1997, dopo che la Crisi dei Missili di Cuba è sfociata in una guerra nucleare,ci catapulta in un mondo devastato dal conflitto. In questo scenario prende piede una misteriosa sostanza rossa carica di energia, la, che trasforma radicalmente il pianeta risvegliando un’antica razza dormiente: i Veti.