Repubblica Dominicana avvia indagine sul crollo del tetto della discoteca.

Laha annunciato la creazione di una commissione d'inchiesta "composta da esperti nazionali e internazionali" per "determinare le cause" deldelche ha causato più di 200 morti. Lo ha annunciato la presidenza del paese caraibico in un comunicato. "Questo studio tecnico sarà realizzato con totale apertura e nel pieno rispetto dell'indipendenza del ministero pubblico", ha precisato nella nota stampa diffusa nella serata di giovedì 10 aprile.