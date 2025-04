Inter ecco la carta vincente di Inzaghi | la corsia sinistra fa volare i nerazzurri

Inter, la fascia sinistra fa le fortune dei nerazzurri: ecco la carta vincente di Simone InzaghiL’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un momento di grande successo sia in Italia che a livello europeo. Ma qual è il vero punto di forza della squadra nerazzurra? I calciatori che si alternano e Interagiscono sulla fascia sinistra, come Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e Carlos Augusto. Tutti loro, rappresentano un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico dell’allenatore piacentino. Le loro triangolazioni, manovre coordinate e abilità tecnica stanno mettendo a dura prova le squadre avversarie. Di seguito, l’analisi della Gazzetta dello Sport.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «L’Inter sta facendo qualcosa di sinistra, e non solo dalla rivoluzione bavarese. Pende da quel lato per scalare le montagne, non una bensì tre, tra Italia ed Europa: nella sera di gala contro il Bayern ha pure rinunciato a Federico Dimarco, il mancino più importante di tutta la compagnia, senza che nessuno se ne sia accorto. Internews24.com - Inter, ecco la carta vincente di Inzaghi: la corsia sinistra fa volare i nerazzurri Leggi su Internews24.com di Redazione, la fasciafa le fortune deiladi SimoneL’di Simonesta vivendo un momento di grande successo sia in Italia che a livello europeo. Ma qual è il vero punto di forza della squadra nerazzurra? I calciatori che si alternano eagiscono sulla fascia, come Bastoni, Dimarco, Mkhitaryan e Carlos Augusto. Tutti loro, rappresentano un elemento fondamentale per lo scacchiere tattico dell’allenatore piacentino. Le loro triangolazioni, manovre coordinate e abilità tecnica stanno mettendo a dura prova le squadre avversarie. Di seguito, l’analisi della Gazzetta dello Sport.L’ANALISI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT – «L’sta facendo qualcosa di, e non solo dalla rivoluzione bavarese. Pende da quel lato per scalare le montagne, non una bensì tre, tra Italia ed Europa: nella sera di gala contro il Bayern ha pure rinunciato a Federico Dimarco, il mancino più importante di tutta la compagnia, senza che nessuno se ne sia accorto.

