Ilrestodelcarlino.it - La sfida alla capolista Piacenza. Esame di maturità per la baby Lube

definiscono lala bestia nera, dato che ha vinto 11 dei 13 confronti complessivi e tutti gli ultimi 8 giocati in Emilia. L’auspicio è che i biancorossi confermino questa teoria oggi alle 16 (diretta anche su Dazn) quando riceveranno la rivale e vivranno il secondo big match consecutivo dopo l’onorevole ko 3-2 di Perugia. Il punto preso al PalaBarton ha fatto scivolare la Sir al secondo posto egiunge all’Eurosuole Forum da neo leader in solitario (17 punti, sette in più della, quinta) e sempre vittoriosa. Il gruppo di Medei, che in casa si è sempre imposto, sogna di essere il primo a fare lo sgambetto, festeggiando quel successo da grande finora mai ottenuto. Un successo che darebbe nuovo impulso ad un progetto giovane, con la rosa rivoluzionata, con Podrascanin inserito in corsa e Nikolov che di fatto non gioca.