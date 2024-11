Putin | Sull’Ucraina pronto a parlare con Donald Trump Il precedente ordine mondiale è finito

Leggi l'articolo completo su Open.online

Vladimirritiene degna di attenzione l’iniziativa diper mettere fine al conflitto in Ucraina, e si dicea un confronto, auspicando di avere l’occasione per congratularsi con lui per l’elezione alla Casa Bianca. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. «Oggi nel mondo è rimasto un solo blocco: l’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico che, senza fermare la sua espansione verso l’Est dell’Europa, sta ora provando a estendere i propri approcci ad altre aree del mondo, violando i propri documenti statutari. Questo è semplicemente un vero e proprio anacronismo». Così il presidente russo ha dela Nato durante l’incontro annuale del Club Valdai a Sochi. L’autocrate ha tenuto un discorso davanti al think tank oggi, 7 novembre, riporta la Tass.è anche tornato sul confronto con l’alleanza atlantica e il conflitto in Ucraina, spiegando: «Questo deve essere chiaro a tutti: mettere pressione su di noi è inutile, ma siamo sempre pronti a negoziare con la piena considerazione degli interessi legittimi della Federazione Russa».