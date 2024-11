Quifinanza.it - Edifici inquinanti, in Italia mai stati così pochi

Uno dei punti chiave del Green Deal Europeo riguarda la ristrutturazione die abitazioni: il risparmio di energia, infatti, può derivare da questi processi perché aiutano a evitare che le temperature siano troppo elevate o troppo basse. Motivo per cui l’Ue mira a raddoppiare i tassi di tali lavori nei prossimi dieci anni. Per dare un impulso è stata proposta una revisione della direttiva Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia per migliorare gradualmente la prestazione energetica degliin tutta Europa.La direttiva Ue su case, uffici e negoziL’Unione Europea ha come obiettivo quello di azzerare le emissioni clima-alteranti prodotte da tutti glientro il 2050. E questo comprende abitazioni, uffici e negozi. La cosiddetta “Direttiva case green“, entrata in vigore dopo un lungo dibattito, impone aglil’approvazione di piani nazionali di ristrutturazione entro la metà del secolo, e ai proprietari delle case di installare pannelli solari sui tetti dei nuovientro il 2030.