Rallegrate dalla musica le anime

Dai brani originali in stile jazz-world music di Almenotre Quartet al rapporto trae cinema raccontato dall’Arcadia Ensemble, passando per un omaggio a Puccini. Tre concerti a ingresso libero per il ritorno de "L’a rallegrar", la rassegnale promossa per il mese di novembre dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, con la direzione artistica di Marco Cazzaniga, direttore della Scuola diAntonio Guarnieri. Si parte venerdì 15 alle 21 a Bulciago, Scuola primaria di via Roma 10, con gli Almenotre, quartetto jazz nato nel 2018 nell’hinterland milanese e i loro brani originali in stile jazz- world music, con a sonorità evocative e temi cantabili. Venerdì 22 a Cremella, Sala Parrocchiale di piazza della Chiesa, sempre alle 21, con "Domenico Puccini e Giacomo Puccini: Il senso dell’antico": arie a voce sola di soprano per voce e chitarra con Sabrina Macculi soprano e Leopoldo Saracino alla chitarra classica: una serata, che esplora l’aspetto cameristico della produzione pucciniana, invitando nel programma compositori della sua epoca che come lui si ispirarono al variegato mondo dell’esotismo, subendone il fascino.