Goleada della Lazio contro il Como negli ottavi di Coppa Italia di calcio femminile

E rivincita è stata. Laha vendicato la sconfitta subìta in Serie Aildi finaledi. Allo stadio “Mirko Felsini” di Formello, bianco-celesti e lariane si sono confrontate per la conquista del pass dei quarti di finalecompetizione previsti dal 14 al 16 gennaio (andata) e dal 28 al 30 gennaio (ritorno). Dopo la vittorial’Orobica Bergamo, la formazione allenata da Gianluca Grassadonia aveva in mente di continuare nel percorso. Chiaramente lo stesso discorso valeva per la squadra di Stefano Sottil. Ne è venuta fuori una partita dominata dalle padrone di casa (7-2), che hanno messo in mostra un gioco più convincente e raccolto quanto di buono sono state in grado di costruire. PRIMO TEMPO – Grassadonia ha un puntato sul 4-3-3: Karresmaa; Pittaccio, D`Auria, Connolly, Belloumou; Castiello, Yang, Colombo; Kajan, Le Bihan, Moraca.