Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders vola a Manchester? L’offerta del City è pronta e il rinnovo di Furlani?

Leggi tutto su Dailymilan.it

, il rinnovo diè una priorità per Furlani: ma occhio al forte interesse del. La situazioneè salito in cattedra in queste ultime gare e si è preso le chiavi del centrocampo della formazione guidata da Paulo Fonseca, tanto che sull’ex AZ adesso c’è il. Per questo motivo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha deciso di intare le negoziazioni per il rinnovo di contratto del centrocampista olandese. Il club inglese starebbe, infatti, pensando al centrale del, specialmente dopo il grave infortunio occorso al Pallone d’Oro Rodri. La volontà dei rossoneri, però, è chiara ed è quella di prolungare il contratto del giocatore in questione, offrendogli un importante aumento di stipendio.