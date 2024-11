Ilrestodelcarlino.it - Lite nell’ambulatorio: aggredisce la dottoressa

Ferrara, 3 novembre 2024 – Una banale discussione sulle prestazioni sanitarie degenera in violenza. Quello accaduto giovedì a Ferrara è solo l’ultimo di una lunga scia di episodi che, lungo tutto lo Stivale, vede medici, infermieri e sanitari vittime di aggressioni per i motivi più banali. Una problematica da tempo al centro degli allarmi di sindacati e associazioni di ‘camici bianchi’ che sembra tutt’altro che in fase di rientro. Stavolta è toccato a un medico di famiglia della nostra città. Durante una visita in ambulatorio, è nato un diverbio con una paziente. Il battibecco è rapidamente degenerato al punto che l’assistita è passata alle vie di fatto, colpendo lacon alcuni schiaffi al volto. Immediata la chiamata al 113. All’ambulatorio sono arrivate le volanti della polizia che hanno riportato la situazione alla calma.