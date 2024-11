Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan presenta un inedito country al Saturday Night Live

Se si dovesse identificare il 2024 con un’artista, il primo nome a balzare in mente sarebbe quello di. Voce melodiosa e chioma rossa riconoscibilissima,presenza scenica, determinazione e talento mescolato ad una personalità sfaccettata e originale, evidenziata da look iconici, sfoggiati con sicurezza e coscienza. Da quando la hit Good Luck,Babe! ha raggiunto la cima alle classifiche mondiali, la cantautrice statunitense ha di che sorridere. Il suo successo sembra infatti inarrestabile; idolatrata dai giovanissimi, continua a fare proseliti anche tra ascoltatori più “grandicelli”, che apprezzano le sue doti vocali e la naturalezza con la quale si esibisce. Questo è un anno incredibile per la Midwest Princess. Il suo tour è appena terminato, ed è stato un trionfo; ha inoltre aperto le prime ventiquattro date di GUTS, tournée della collega e amica Olivia Rodrigo.