Laverita.info - Migranti, Fi si schiera con grillini e radicali

Leggi tutto su Laverita.info

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Laverita.info: Il decreto Paesi sicuri è stato trasformato in un emendamento al dl flussi. Ora gli azzurri, con M5s e +Europa, chiedono di abrogare le nuove disposizioni in materia di ricorsi. Da Fdi traspare sorpresa, anche se la mossa in commissione potrebbe essere solo tattica. Vittima abusata in pieno centro a Perugia da straniero conosciuto su Tinder. Il legale: «Le è stato versato qualcosa nel drink». Lo speciale contiene due articoli.