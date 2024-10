Anteprima24.it - Tentano di incendiare casa per intascare l’assicurazione, presi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn timer collegato a un innesco perl’appartamento, l’infelice idea di una famiglia che abita in un palazzo dove vivono anche altre famiglie peril premio assicurativo. Ma i carabinieri intervengono appena 15 minuti prima del rogo, scoprono il meccanismo, e denunciano tre persone: padre, madre e figlio. Il singolare episodio è accaduto a Mugnano di Napoli: i militari dell’arma hanno scoperto che lo stratagemma ideato per innescare le fiamme nell’appartamento consisteva in una ciabatta a cui era stato collegato un timer crepuscolare allacciato un sistema di innesco artigianale e, a pochi centimetri, alcuni contenitori di polistirolo altamente infiammabili. Il timer era impostato per scattare alle 14:15. In quel preciso istante, una scarica elettrica avrebbe fatto partire le fiamme.